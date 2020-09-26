Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал позицию некоторых государств относительно того, что Александр Лукашенко стал главой республики. Он отметил, что на мнение России это никоим образом не повлияет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал позицию некоторых государств относительно того, что Александр Лукашенко стал главой республики. Он отметил, что на мнение России это никоим образом не повлияет.По словам представителя Кремля, непризнание Александра Лукашенко в качестве главы государства рядом европейских стран – косвенное вмешательство в дела республики. Песков добавил, что эти решения не способствуют развитию диалога между этим государствами и Белоруссией."Мы конечно не приветствуем подобные решения... Мы считаем, что эти решения противоречат вообще международному праву", – заявил пресс-секретарь Владимира Путина. Также он отметил, что в любом случае позиция европейских стран в отношении Александра Лукашенко не может повлиять на нынешнее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-белорусских отношений.Напомним, массовые протестные протесты в республике начались 9 августа, после выборов президента. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. По данным МВД Белоруссии, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.Акции протеста продолжаются уже в течение месяца. Кроме того, проходят мероприятия сторонников . Как писали "Дни.ру", ранее стало известно, что политик вступил в должность президента. Церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости. Это спровоцировало новую волну беспорядков. Ряд западных стран заявили о нелегитимности инаугурации.