Один из них известен зрителям под псевдонимом Мишкин.

Во Владимире состоялась выставка современных художников. Один из них известен зрителям под псевдонимом Мишкин. Он удивляет владимирцев граффити в самых неожиданных местах. Черепашки ниндзя на канализационном люке, Тетрис на улице Мира, дорожный знак с НЛО. Сначала художник представал инкогнито, но сегодня появился перед зрителями. Как выглядит «владимирский Бэнкси» и какие у него творческие задумки?Следитеза информацией на нашем сайте и эфирами «Вести – Владимир»(Фото: Мишкин)