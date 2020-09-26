Сегодня в официальной группе "Нацпроекты России" в соцсетях вы можете задать свои вопросы кардиологу.

Завершается Всероссийская акция "Неделя здоровья". Ее проводит Миндздрав. Сегодня в официальной группе "Нацпроекты России" в соцсетях вы можете задать свои вопросы кардиологу Сергею Бойцову. А мы этим утром продолжаем повышать знания в области элементарной медицины. Новый урок от профессионала- Марии Кузьминой.