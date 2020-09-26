Общее количество заразившихся COVID-19 преступило отметку в 7 тыс. человек.

За прошедшие сутки в регионе медики выявили коронавирус ещё у 36 человек. Больше всего в Гусь-Хрустальном районе – там заболели 8 граждан. На втором месте – Селивановский район, где обнаружили 6 новых случаев. Третье место разделили столица региона и Муромский район, в которых выявили по 5 случаев. Информация об этом недавно появилась на сайте регионального управления Роспотребнадзора. Таим образом, на данный момент общее количество заразившихся COVID-19 в нашей области, составило 7 132 человека.Положительная динамика также присутствует. За минувшие сутки выздоровели 19 жителей области. Всего болезнь победили 5869 владимирцев.Департамент здравоохранения напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни). Если вы заболели или почувствовали себя плохо, воздержитесь от посещения поликлиники и вызовите врача на дом.