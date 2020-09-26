Первый мастер-класс по специальности фортепиано – состоится 28-29 сентября.

28 и 29 сентября в музыкальных школах и школах искусств региона проведут первые мастер-классы в рамках федерального проекта «Юрий Башмет – молодым дарованиям России».Образовательный центр Юрия Башмета совместно с Департаментом культуры Владимирской области до конца этого года проведёт для более чем 200 одарённых и талантливых учащихся и преподавателей детских музыкальных школ, детских школ искусств, а также студентов Владимирского областного музыкального колледжа 9 мастер-классов по специальностям: фортепиано, скрипка, гитара, аккордеон, академическое пение, деревянно-духовые и медно-духовые инструменты.Первый мастер-класс проведут по специальности фортепиано. Он состоится 28-29 сентября. Известный российский пианист, доцент кафедры специального фортепиано Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского Сергей Главатских проведёт его во Владимирской детской музыкальной школе №1 им. С. И. Танеева.В занятии примут участие воспитанники детских школ искусств городов Владимира, Гусь-Хрустального, Вязников, Петушков, Судогды, Коврова, а также студенты Владимирского областного музыкального колледжа им. А. П. Бородина.