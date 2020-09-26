В городе Гороховце на пульт дежурного районного отдела вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал «Тревога» с охраняемого объекта .

В городе Гороховце на пульт дежурного районного отдела вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал «Тревога» с охраняемого объекта – магазина. Для проверки информации на место выехал экипаж группы задержания.Прибыв на объект, правоохранители установили, что входная дверь имеет следы взлома, а внутри магазина находится неизвестный. При виде сотрудников Росгвардии, мужчина с похищенным товаром попытался скрыться через запасный выход, но был задержан.Для дальнейшего разбирательства задержанный 39-летний местный житель был передан сотрудникам полиции. По информацииУправления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Владимирской области, по данному факту возбуждено уголовное дело.(Фото:Пресс-служба Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Владимирской области)