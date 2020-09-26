На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 36 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 ч. 26 сентября 2020 года лабораторно подтверждено 36 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (8 сл. в Гусь-Хрустальном, 5 сл. в г. Владимире, 5 сл. в Муромском, 6 сл. в Селивановском, 2 сл. в Александровском, 2 сл. в Ковровском, 2 сл. в Вязниковском, 2 сл. в Суздальском, 1 сл. в Петушинском, 3 сл. в Кольчугинском). Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 7132 случая заболевания (1274 сл. в г. Владимире, 1002 сл. в Гусь-Хрустальном, 709 сл. в Петушинском, 670 сл. о. Муром, 617 сл. в Ковровском, 536 сл. в Александровском, 391 сл. в Вязниковском, 322 сл. в Собинском, 319 сл. в Юрьев-Польском, 229 сл. в Кольчугинском, 207сл. в Меленковском, 174 сл. в Судогодском, 149 сл. в Киржачском, 147 сл. в Суздальском, 126 сл. в Селивановском, 95 сл. в Гороховецком, 95 сл. в Камешковском, 70 сл. в г. Радужном).Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.