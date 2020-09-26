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<a href="https://33live.ru/novosti/26-09-2020-vyyavleny-luchshie-vnedorozhniki-i-krossovery-v-ramkax-premii-vnedorozhnik-goda-2020.html" target="_blank">Выявлены лучшие внедорожники и кроссоверы в рамках премии Внедорожник года 2020</a> - Юбилейная 15-ая премия Внедорожник года в этом году удивила новыми номинантами, составом жюри и неожиданными гостями самой церемонии награждения! В голосовании 2020 года впервые появилось Блогерское жюри и номинация Моноприводный кроссовер, но это еще не все!