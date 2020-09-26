На первых тренировках новичку необходимо сначала изучить технику владения мячом, поработать над скоростью и темпом с профессиональным тренером по футболу.

Футбол- не женский вид спорта? Не дадим стереотипам сломать мечту нашего кор-та Юлии Шуваловой. Она давно хотела выйти на футбольное поле. И этим утром- уже там . Готова поучиться у профессионалов.Юлия Шувалова:- Да здравствуйте, Татьяна. Кажется, о футболе известно все и всё, но мы сегодня удивим даже преданных футбольных фанатов. Для начала определим мою позицию на поле. Кто я - защитник, полузащитник, голкипер или нападающий? Болейте за меня.Правильная расстановка спортсменов на футбольном поле является залогом успеха для команды, поэтому каждый игрок имеет свою позицию, которая более точно описывает его задачи в тактической схеме. На первых тренировках новичку необходимо сначала изучить технику владения мячом, поработать над скоростью и темпом с профессиональным тренером по футболу.Илья Татаренко, тренер-преподаватель футбольной школы "Молодежный", футболист:- Самый мой любимый гол попал в объективы камер Матч ТВ. Как сейчас помню, я играл за футбольный клуб "Муром", мне дали пас на фланг и я пробил, как сказал великий комментатор Матв ТВ, в самую девятку, в паутину. Они это опубликовали и дали мне призовое третье место. Определенную награду я завоевал. Подумал уже о тренерской карьере, что я в дальнейшем и сделал. Мини-футбол отличается от большого - правилами, площадкой, количеством игроков, размером мяча. Это самые существенные изменения.Илья Михайлов, футболист:- Я занимаюсь футболом год. У меня больше техники получается, чем в большом футболе. Финты, пасы, вот это всё, потому что в большом как то непривычно.Илья Татаренко, тренер-преподаватель футбольной школы "Молодежный", футболист:- Я наоборот только за, чтобы девочки занимались этим видом спорта . Они схватывают на самом деле всё больше, но получается у них меньше. Мы над этим стараемся усердно работать и сделаем всё для того, чтобы девчонки могли играть даже лучше мальчишек. Должна голова после игры кипеть. Почему? Потому что футбол... ты не знаешь, что там будет в дальнейшем. Не можешь предсказать ход. Соответственно голова тут должна работать на 100% или на 150%. Иначе ничего не получится. А всё в совокупности это будет прям бомба. Наша футбольная школа "Молодежный" - это та школа, которая дает детям всё на безвозмездной основе, всё бесплатно.Инвентарь выдается за счет городского бюджета. У нас тренируются более 300 детей и мы до сих пор продолжаем набор.Юлия Шувалова- Теперь точно знаю - я нападающий! Мне нравится атаковать и забивать голы. Кстати, мой номер сегодня был 99, возможно, именно он принес мне сегодня успех!