Александр Лукашенко заявил в связи с возможными санкциями со стороны некоторых стран, что Минск и Москва могут вместе обеспечить свои потребности в экономике. По его мнению, для этого нашим государствам никто не нужен.

Александр Лукашенко заявил в связи с возможными санкциями со стороны некоторых стран, что Минск и Москва могут вместе обеспечить свои потребности в экономике. По его мнению, для этого нашим государствам никто не нужен.По словам президента республики, последствия протестов в Белоруссии заставили власть серьезно посмотреть на отношения с Россией. Политик заявил, что наши страны поняли, что несмотря на непростую ситуацию, "мы запросто можем обойтись и без них (Запада – прим. ред.)".Александр Лукашенко отметил: "Чего мы все время страдаем по поводу этих санкций, как будто у нас не самодостаточная экономика?". По его мнению, у России и Белоруссии очень хорошо развиты промышленность, сельское хозяйство, достаточно ресурсов и хорошая научно-техническая база.По словам главы Белоруссии, единственное, что нужно нашим государствам – это собраться, наметить общие планы и действовать, обеспечивая всем необходимым своих граждан.Ранее стало известно, что Литва, Латвия и Эстония уже подписали приказы, запрещающие въезд в страну 30 гражданам республики, включая ее президента Александра Лукашенко. Республика готовит ответные санкции в отношении представителей стран Балтии.Напомним, акции протеста в стране продолжаются с 9 августа. Кроме того, проходят мероприятия сторонников . Как писали "Дни.ру", ранее стало известно, что политик вступил в должность президента. Церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости. Это спровоцировало новую волну беспорядков. Ряд западных стран заявили о нелегитимности инаугурации.