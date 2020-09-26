Александр Лукашенко до сих пор придерживается образа крепкого хозяйственника. При этом политик уже не является той личностью, которой он был ранее, считает журналист Максим Шевченко.

Александр Лукашенко до сих пор придерживается образа "крепкого хозяйственника". При этом политик уже не является той личностью, которой он был ранее, считает журналист Максим Шевченко.Российский журналист Максим Шевченко высказался о наделавшей шуму "тайной" инаугурации Александра Лукашенко. По мнению политического обозревателя, белорусский президент уже не тот лидер, которого когда-то признавали и уважали за заслуги.Шевченко напомнил, что при всей нынешней критике Лукашенко когда-то пользовался поддержкой весомой части населения. Сейчас этим последний диктатор Европы похвастаться не может.Политолог убежден, что нынешний рейтинг Лукашенко строится на насилии силовиков и репрессивном аппарате. Кроме того, "тайные инаугурации" не имеют места в жизни человека, который обещал служить во благо своего народа, подчеркнул журналист в эфире радиостанции "Эхо Москвы".Последние действия Лукашенко еще раз доказывают, что политик слаб и растерян, ему остается только полагаться на грубую силу и обман своих избирателей. Шевченко также заявил, что нынешний Лукашенко является лишь оболочкой себя самого.Политолог добавил, что сейчас как никогда видна зависимость белорусского президента от Кремля и собственного бюрократического аппарата. По словам Шевченко, вся жизнь Батьки зависит от пиарщиков и силовиков.