В регионе подтвердили 103 новых случая COVID.

103 новых случая коронавирусной инфекции выявили медики за минувшие сутки в Костромской области. Выздоровели же после COVID в регионе всего 43 пациента.Об этом сообщает портал Стопкоронавирус.рф. В общей сложности, с начала пандемии (март 2020 года) в Костромской области коронавирусом заразились 33 249 человек. Преодолеть болезнь сумели пока 27 490.Четыре летальных исхода от COVID констатировали в мишувшие сутки костромское медики. Всего регион потерял от этой инфекции 763 человека.