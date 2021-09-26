Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, почему не состоялась встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, почемуне состоялась встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского.Президенты России и Украины должны были встретиться на днях,однако этого не произошло. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" объяснил, чтопослужило причиной отмены мероприятия. Заявление Пескова немного шокировалообщественность, он заявил, что президент России готов был встретиться сЗеленским "что называется, вчера".По словам пресс-секретаря, разговор глав государств отложилсяиз-за того, что Киев не выполняет договоренности, согласованные в Минске. Он добавил,что российские власти уверены, что ситуация на Донбассе является исключительно конфликтомвнутри страны, поэтому властям необходимо коммуницировать с донбасскимиреспубликами.Дмитрий Песков также высказался относительно резкихвысказываний политиков из Украины, которые регулярно нелестно отзываются вадрес президента Путина. По его словам, глава государства никак не реагирует наних, подобное поведение лишь "вызывает сожаление".Что касается встречи президентов России и Украины – она необходима,считает Песков. Тем не менее, говорить о дате пока невозможно, так как Киев ненамерен в ближайшее время менять политику относительно перечисленных вопросов.