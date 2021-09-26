26.09.2021

2021-09-26 16:10:04

«Подарить вещам новую жизнь»: Что продают на владимирских «блошинках»

В нашем регионе несколько мест, которые можно назвать "блошинкой". Блошиный рынок, конечно, не музей. Но его посещение - занятие достаточно интересное и имеет свои особенности. Увлеклась им и наша Екатерина Таманова.



Здесь можно найти абсолютно все. От советского лото и портрета Сталина, до старинных замков и посуды. Главное место обмена и покупки старинных вещей во Владимире - "Шалопаевка". Несколько лет назад небольшую площадку на улице Георгиевской отвели под блошиный рынок. Самый ходовой товар - монеты и значки, менее популярны книги.



-Это только на любителя. художественную литературу люди не берет, не читают. Видимо отошли уже те времена, когда книги интересовали. Вот, например, эта книга про Нижней Новгород чем может заинтересовать? Она имеет много исторических фотографий.



А это "Перцовка" с выдержкой. Её нашли на чердаке одного из домов в заброшенной деревне Гусь-Хрустального района. Горькую настойку во Владимире изготовили более сорока лет назад.



- А год пишется на донышке ...80 год.



Сами продавцы - большие любители истории. Замечают, так сохраняют наследие. Не выбрасывая вещи, а даря им вторую жизнь. Пивную кружку, как и стеклянные ручки для дверей, Алексей Силкин забрал из старых домов, когда строили Лыбедскую магистраль. Привлекает коллекционеров и поиск вещей.



Алексей Силкин, коллекционер: «Я доезжал до южного Урала несколько раз был в Златоусте, это гравюры хотелось смотреть, был в Челябинске, в Екатеринбурге».



Светлана Мельникова, профессиональный музейщик с 40-летним стажем. Уверена, на таких рынках можно найти уникальные вещи, которые украсят даже коллекцию музея. На барахолки она любила ходить еще в детстве, вместе с бабушкой.



Светлана Мельникова, член Президиума Совета музеев России: «Для девчонки, для ребенка, все, что там лежало на газетках на полу, на тряпочках, это было настоящим сокровищем».



В один из таких походов на рынок Светлана Евгеньевна увидела столовые приборы с монограммой. Через много лет в Муромцеве, она поняла: ложки, вилки и ножи - из имения Владимира Храповицкого. На кирпичах сохранился тот же знак - образ из детства.



Светлана Мельникова, член Президиума Совета музеев России: «Конечно , если бы я была повзрослее, если бы была поумнее. Я бы упросила бабушку, что-то купить, но тогда этого не произошло. Но в моем сознании, всегда четко существовала мысль о том. Где бы я не была, а уж слава богу поездила много по миру, предметом моего особого интереса всегда были блошиные рынки и барахолки».



Блошиные рынки - это не только обмен антиквариатом. Сейчас во Владимире появляются новые площадки их главная задача - осознанное потребление вещей. Чтобы обувь, посуда, мебель, те, что не пригодились, не шли на свалку, а переходили в руки тех, кому они нужнее.



Евгения Беляк, организатор проекта "Блошиный рынок": «И идея именно в таком обмене вещами, что бы они не пропадали не лежали у нас бесконечным складом. А что бы мы ими менялись. И вот эта вся концепция, какой-то второй жизни вообще вещей, мне кажется настолько интересно. Тем более я вот могу про каждую свою вещь историю рассказать».



Рынки старинных вещей переместились и в интернет. Многие коллекционеры об этом сожалеют. Барахолка - это не просто торговля, в первую очередь - атмосфера, общение и обмен знаниями. Екатерина Таманова, Андрей Синягин, Егор Герасимов "Вести-Владимир"