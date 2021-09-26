Встреча президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным маловероятна, считает подполковник СБУ в запасе Владимир Мулык.

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным маловероятна, считает подполковник СБУ в запасе Владимир Мулык.Весной Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину встретиться "в любой точке Донбасса, где идет война". Президент России заявил, что украинский лидер должен вести переговоры в первую очередь с лидерами ДНР и ЛНР. При этом Путин выразил готовность встретиться в Зеленским в Москве.С тех пор в этом вопросе не было никаких подвижек. В Киеве заявляли, что хотят обсуждать Крым, в Москве же напоминали, что для Кремля такой темы не существует. Недавно же пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что встреча Зеленского и Путина произойдет тогда, когда оба президента поймут, о чем нужно разговаривать.Впрочем, уже мало кто верит в то, что переговоры глав двух стран состоятся в ближайшем будущем. Подполковник СБУ в запасе Владимир Мулык отметил, что Зеленский "не перестал быть шутом", а значит, не может разговаривать с Путиным на равных.Военный считает, что в переговорах со стороны Москвы мог бы принять участие какой-нибудь эмиссар. Впрочем, даже такая беседа, по мнению Мулыка, маловероятна. Дело даже не в Крыме или Донбассе, а положении вещей в целом, отметил он.Ранее украинский политолог Хавич Владимира Зеленского в саботаже встречи с Владимиром Путиным. Эксперт предположил, что Киев нарочно заявляет о своем намерении разговаривать с Москвой о Крыме, поскольку знают – Кремль не будет обсуждатьтему принадлежности полуострова.