Президент России и министр обороны устроили себе короткий перерыв в работе и отправились в лес.

Президент России и министр обороны устроили себе короткийперерыв в работе и отправились в лес.Поездка выдалась очень насыщенной, политики испробовали все таежныеразвлечения от рыбалки до отдыха в палаточном лагере. Их активности запечатлелина видео. Сначала Путин и Шойгу шепотом обсуждают поведение зверей, чтобы нетревожить и не напугать их. Затем они отправляются на прогулку по горам кмедвежьей берлоге.Момент катания на моторной лодке тоже попал в ролик.Владимир Путин лично управляет судном. После министр обороны и главагосударства отправились на таежную рыбалку, в результате которой поймали щуку. Впалаточном лагере у отдыхающих оказался даже камин, правда, нарисованный. Шойгузаметил это и хотел было пошутить, но Владимир Владимирович заверил, чтоагрегат отлично справляется со своей функцией и прекрасно греет.Стоит отметить, что президент России предпочитает именнотакой походный вид отдыха. Он нередко отправляется в леса тайги и другихуголков страны, чтобы провести время на природе. Чаще всего в таких поездкахглаву государства сопровождает как раз министр обороны Шойгу, для котороготакой отдых тоже является привычным и любимым. Этой весной политики уже ездилив тайгу кататься на вездеходах.Несмотря на сумасшедший рабочий график, Владимир Путининогда успевает выделить время на короткий отдых. Однако и в поездках он непрекращает думать о развитии страны. В Кремле предположили, что министр обороныи глава государства говорили о концепции новых сибирских городов, покаотдыхали в тайге.