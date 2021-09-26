Для того чтобы получить государственную услугу по линии МВД, необходимо пройти процедуру регистрации на сайте https://www.gosuslugi.ru...

Ежегодно практика приема обращений граждан через сеть Интернет получает все большее распространение, упрощая процедуру получения документов, так как значительно экономятся время и средства.Для того чтобы получить государственную услугу по линии МВД, необходимо пройти процедуру регистрации на сайте https://www.gosuslugi.ru. В дальнейшем, при необходимости получения другой услуги, повторная регистрация на Едином портале не требуется, так как срок действия полученного доступа не ограничен.Предоставлять заявление в бумажном виде не требуется. Большая часть сведений и документов при получении государственной услуги запрашивается через систему межведомственного электронного взаимодействия в федеральных органах исполнительной власти, где она имеется.После подачи заявления пользователю предоставляется возможность наблюдать за ходом исполнения и состоянием своего обращения, а после получения сообщения о готовности услуги следует обратиться в подразделение органов внутренних дел.Гражданин может подать заявку на получение необходимой услуги, выбрав для себя наиболее удобное время и дату. При использовании Единого портала государственных услуг и муниципальных услуг, осуществляемых подразделениями МВД, размер государственной пошлины уменьшается на 30%.В разделе «Государственные услуги» на сайте УВД вы найдете ответы на все интересующие вопросы и ознакомитесь с правилами и рекомендациями по пользованию услугами, предоставляемыми УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18