Некоторые специалисты вполне резонно полагают, что бывший комик не может управлять страной сам.

Некоторые специалисты вполне резонно полагают, что бывший комик не может управлять страной сам.На Украине появился "теневой президент". Так считает известный украинский политолог Михаил Басараб.В интервью одному из местных изданий Басараб заявил, что в настоящее время президент Украины Владимир Зеленский становится все более авторитарным руководителем и продолжает укреплять свою власть. Эксперт отметил, что глава украинского государства немного улучшил позиции перед началом нового политического периода: его действия одобряет 30% населения. Однако есть несколько факторов, которые могут помешать ему удержать политическое лидерство.Михаил Басараб пояснил, что у кабинета Зеленского возникли разногласия со спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым, что может привести к длительному противостоянию элит. По мнению политолога, президент и его окружение попытаются убрать Разумкова с поста. Ситуацию украинского лидера также омрачает недавняя отставка министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, которая способна нарушить работу правительства.Кроме того, Басараб считает, что глава офиса Зеленского – Андрей Ермак – становится негласным президентом Украины, который пытается усилить свою власть наряду с самим главой государства. Аналитик полагает, что украинскому лидеру станет сложнее управлять лояльными депутатами и продвигать с их помощью нужные ему законы.