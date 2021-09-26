Злоумышленница за денежное вознаграждение осуществляла постановку на миграционный учет иностранных граждан, фактически не предоставляя им места для проживания...

Сотрудники Отдела уголовного розыска УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве задержали женщину, подозреваемую в фиктивной постановке на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации.Предварительно установлено, что в одном из хостелов, расположенном на Большой Андроньевской улице, неустановленные лица, действуя от юридического лица, поставили на миграционный учет иностранных граждан.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции по адресу места происшествия задержали подозреваемую – 27-летнюю приезжую из ближнего зарубежья, временно зарегистрированную в столице.Выяснилось, что задержанная является администратором хостела. Используя доступ к прикладному программному обеспечению, установленному на принадлежащий юридическому лицу портативный компьютер, злоумышленница за денежное вознаграждение осуществляла постановку на миграционный учет иностранных граждан, фактически не предоставляя им места для проживания.Отделением дознания ОМВД России по Таганскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60