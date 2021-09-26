Специалисты Россельхознадзора выехали с проверкой на сельскохозяйственный участок в Гусь-Хрустальный район. Площадь территории составляет 3,8 га, и вся она заросла сорняками и деревьями.

Специалисты Россельхознадзора выехали с проверкой на сельскохозяйственный участок в Гусь-Хрустальный район. Площадь территории составляет 3,8 га, и вся она заросла сорняками и деревьями. Кроме того, на участке обнаружена несанкционированная свалка ТКО на площади 15 квадратных метров. На владельца земли возбудили дело об административном правонарушении. Ему грозит штраф в размере от 20 тысяч до 50 тысяч