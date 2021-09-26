Квест-игра «Навстречу безопасности» провели сотрудники полици в Киржачском районе

В целях снижения детского дорожно-транспортного травматизма инспекторы ОГИБДД Отд МВД России по Киржачскому району проводят встречи со школьниками, направленные на формирование навыков безопасного поведения на дороге.В период проведения «Недели безопасности дорожного движения» для учеников Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната г. Киржача прошел «День дорожной безопасности». Специально для ребят педагоги совместно с инспекторами отделения ДПС ГИБДД подготовили увлекательную квест-игру «Навстречу безопасности», в ходе которой мальчишки и девчонки разгадывали загадки и ребусы, отвечали на вопросы, собирали тематические пазлы. Ребята вспомнили основные правила безопасности, которые необходимо соблюдать при пересечении проезжей части, повторили правила поведения в общественном транспорте, а затем выполнили практическое задание, попробовав свои силы в фигурном вождении самоката.Также инспектор напомнил ребятам о пользе световозвращающих элементов и объяснил, что их использование является жизненно важным условием для сохранения жизни и здоровья на дороге в темное время суток, особенно в осенне-зимний период.В завершении встречи все школьники получили подарки - световозвращающие наклейки, которые сразу же вместе с педагогами приклеили на рюкзаки и верхнюю одежду.