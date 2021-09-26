Квест-игра «Навстречу безопасности» провели сотрудники полици в Киржачском районе
В целях снижения детского дорожно-транспортного травматизма инспекторы ОГИБДД Отд МВД России по Киржачскому району проводят встречи со школьниками, направленные на формирование навыков безопасного поведения на дороге.
В период проведения «Недели безопасности дорожного движения» для учеников Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната г. Киржача прошел «День дорожной безопасности». Специально для ребят педагоги совместно с инспекторами отделения ДПС ГИБДД подготовили увлекательную квест-игру «Навстречу безопасности», в ходе которой мальчишки и девчонки разгадывали загадки и ребусы, отвечали на вопросы, собирали тематические пазлы. Ребята вспомнили основные правила безопасности, которые необходимо соблюдать при пересечении проезжей части, повторили правила поведения в общественном транспорте, а затем выполнили практическое задание, попробовав свои силы в фигурном вождении самоката.
Также инспектор напомнил ребятам о пользе световозвращающих элементов и объяснил, что их использование является жизненно важным условием для сохранения жизни и здоровья на дороге в темное время суток, особенно в осенне-зимний период.
В завершении встречи все школьники получили подарки - световозвращающие наклейки, которые сразу же вместе с педагогами приклеили на рюкзаки и верхнюю одежду.