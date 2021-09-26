26.09.2021

2021-09-26 17:05:05

Владимирские мастера гвоздестояния рассказали о преимуществах древней практики

Каждый из нас организует свой отдых по-разному- кто- то пойдет гулять, кто-то будет слушать музыку, а самые смелые - встают на гвозди. Говорят, что человеку хотя бы однажды нужно попробовать эту древнюю практику. Йоги уверяют: голова становится чистой, а жизнь - долгой. Юлия Шувалова решила попробовать новую практику - она первый раз встанет на гвозди и поделится своими впечатлениями.



За острыми ощущениями - в гвоздестояние. Мария Лабутина занимается этой практикой около года. Она стоит на так называемых досках "садху" примерно два-три раза в неделю. Чаще - нет необходимости. Гвоздестояние, по её словам, это своего рода духовное очищение. Оно помогает справиться с мышечными блоками и зажимами, а также попрощаться с негативными мыслями. В первый раз Мария продержалась на гвоздях всего 10 секунд, сейчас она может делать это по двадцать минут.



Мария Лабутина, мастер гвоздестояния: “Испытала все ощущения. Дошла до состояния эйфории, блаженства. Вот этого чувства безусловной любви, благодарности. И ты понимаешь, что вот это состояние оно в тебе. Всё приятно делать из этого состояния. И общаться с людьми, и действовать, и проявляться».



На таких "ёжиков" встали и дети Марии. Правда для них это пока просто массаж стоп, а не духовная практика. Хотя и это тоже полезно. Так как в повседневной жизни мы много времени проводим в обуви, наши ноги устают. А согласно восточной философии, ступня- это проекция внутренних органов человека. И воздействуя гвоздями на определенные точки мы не только расслабляемся, но и поправляем здоровье всего организма.



Наталья Глазкова: “Изменилось телесное ощущение. В теле легкость, радость. Голова более ясная. И у меня немножко поменялась картинка. Я немножко в других цветах вижу этот мир»



Первыми на гвозди встали, или, вернее, сели, индийцы. Считалось, что испытывая свое тело и душу на прочность, они освобождались от грехов и приобщались к сакральными знаниям. Сейчас гвоздестояние активно набирает популярность в России. И у каждого, свои мотивы. Кто-то мечтает о крепком здоровье, а кто-то, например, о богатстве и удаче- считается, что здесь гвозди тоже могут помочь. И если новички для достижения своих целей выбирают статические "Садхи", то продвинутые гвоздестояльцы используют мягкие гвозди или по-другому динамические. Они подстраиваются под стопу и площадь давления увеличивается, вместе с тем и ощущения становятся ярче.



Мария Лабутина, мастер гвоздестояния: «Чем меньше расстояние между гвоздями - это называет шаг гвоздей, тем они более легкие. Ощущения более лайтовые. Самая лайтовая доска вот эта. У неё расстояние 8 миллиметров. Это 10 миллиметров. А это 12 - более сложные».



А вот делать самому такую доску из обычных гвоздей не стоит- это может быть опасно. В своей практике Мария используется только оцинкованные и медные гвозди.



- На самом деле очень страшно, потому что даже когда руку прикладываешь уже такие болевые ощущения, а тебе придется ещё на это встать.



И если уж действительно страшно, гвозди можно "задобрить". Мария делает это с помощью палочки дерева Пало Санто. Это помогает очистит пространство и создать доверительную атмосферу. Привыкают к гвоздям, сидя на стуле. А полностью расслабившись, встают на глубоком выдохе. Стопы становятся сверхчувствительными, а организм начинает выделять андреналин. После такой колючей терапии, очищается сознание и увеличивается сила воли, рассказывает Мария. Кажется, словно горы можешь свернуть. Юлия Шувалова, Семён Карпов "Вести Владимир"