Во Владимире вновь появится Совет молодежи. Его представители будут координировать деятельность активистов для успешной реализации молодежной политики. Членами Совета могут стать молодые

Во Владимире вновь появится Совет молодежи. Его представители будут координировать деятельность активистов для успешной реализации молодежной политики. Членами Совета могут стать молодые люди от 16 до 25 лет. В составе Совета из 20 человек – социально активные представители вузов, средних специальных учебных заведений Владимира, учащиеся 10-11 классов школ города. Совет избирается на один год. Чтобы