В регионе продолжается частичная мобилизация. Власти региона внимательно следят за всеми призывными...

В регионе продолжается частичная мобилизация. Власти региона внимательно следят за всеми призывными мероприятиями. Сегодня губернатор Александр Адеев посетит учебный центр в Коврове.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:– Оказываем содействие в размещении, создании хозяйственно-бытовых и санитарных условий, а также размещение медицинской комиссии для тех, кто прибывает из резерва. В понедельник планирую посетить уже первых прибывших мобилизованных для оценки состояния мест размещения и того, как организован учебный процесс.Все сообщения о мобилизации находятся на личном контроле у губернатора, который является председателем областной призывной комиссии. Каждое сообщение о неправомерных действиях проверяется индивидуально. Александр Авдеев заверяет, что все, кто был мобилизован по ошибке, вернутся домой. Для недопущения подобных случаев, гражданам советуют своевременно предоставлять в военкоматы документы об изменении социального статуса и состояния здоровья.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:– Много вопросов, которые возникают. Конечно, на них в первый день не было ответов. Тем не менее сейчас, для того чтобы получить ответы, можно воспользоваться горячей линией по номеру 122. Или сайтом объясняем.рф, если горячая линия занята.