Более 65 млн рублей направлено на инфраструктурное развитие посёлка Вольгинский Петушинского...

Более 65 млн рублей направлено на инфраструктурное развитие посёлка Вольгинский Петушинского районаПоселок Вольгинский получит свыше 65 млн рублей благодаря трансферту из федерального бюджета, предоставленному Владимирской области за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.Средства направлены на закупку коммунальной техники, ремонт асфальтового покрытия с установкой бордюров на площади около Вольгинского культурно-досугового центра, на благоустройство территорий, прилегающих к плавательному бассейну и стадиону «Вольгарь», а также на ремонт фасада самого бассейна, рассказали в пресс-служба администрации Владимирской области.Средства направлены именно в поселок Вольгинский, так как там работает несколько успешных фармацевтических компаний, практически создан центр компетенций фармацевтической промышленности. «Для привлечения в этот кластер научных кадров мирового уровня, лучших умов, нужно совершенствовать инфраструктуру территории, создавать современную, конкурентоспособную среду для жизни», - пояснил губернатор Александр Авдеев.Фото: pxfuel.com