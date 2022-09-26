Из информации на сайте департамента имущественных и земельных отношений (ДИЗО) следует, что...

Из информации на сайте департамента имущественных и земельных отношений (ДИЗО) следует, что исполняющим обязанности его руководителя теперь является Владимир Горланов.Он с момента создания в регионе 33 территориального управления Росимущества в 2004 году работал в этой структуре, сначала начальником отдела. А с 2005 года - руководителем в течение почти 9 лет - до февраля 2014 года.После чего возглавлял территориальное управление Росимущества в Костромской области.Примечательно, что родился Горланов в 1973 году именно в Костроме. Но с 1978 года жил во Владимире, где окончил юридический факультет ВлГУ и начал свою трудовую биографию во владимирском ДИЗО.Фото ГТРК "Владимир"