Также сотрудники энергосбытовой организации показали участникам работу обновленного Личного кабинета клиента.

Представители Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» рассказали участникам «Недели финансовой грамотности» о новой возможности возврата кешбэка за оплату коммунальных услуг. Также сотрудники энергосбытовой организации показали участникам работу обновленного Личного кабинета клиента.Презентация новой акции и сервисов компании проходила на площадке , где собралось порядка 60 человек из числа студентов владимирских вузов и жителей города, интересующихся вопросами экономии средств.Директор по биллингу и клиентскому сервису Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Денис Никулин объяснил собравшимся, как экономить при оплате за общедомовые нужды и почему важно передавать показания до 25 числа каждого месяца. Спикер также рассказал о возможности получения кешбэка за оплату коммунальных услуг картой «Мир» в Личном кабинете или мобильном приложении «ЭнергосбыТ Плюс».«Наша компания постоянно работает над улучшением клиентского сервиса, проводит разъяснительную работу по энергоснабжению, внедряет новые акции для того, чтобы клиентам было удобно и выгодно оплачивать счета за свет, тепло и горячую воду. Мы хотим, чтобы больше людей узнало, как оплачивать услуги без комиссии и получать кешбэк при оплате коммунальных услуг картой «Мир» в личном кабинете «ЭнергосбыТ Плюс», - подчеркнул Денис Никулин.Кроме того, сотрудники филиала показали, как зарегистрироваться в Личном кабинете, рассказали о новых изменениях в работе сервиса. Теперь доступен архив квитанций за 3 года и информирование через push-уведомления мобильного приложения ЭнергосбыТ+ о выпуске платежных документов, начале приема показаний приборов учета и получении ответа на обращение. В завершении выступления представители «ЭнергосбыТ Плюс» ответили на вопросы слушателей.