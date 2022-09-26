Эта бактерия - причина таких опасных заболеваний как пневмония и менингит. Вакцина «Превенар-13»...

Эта бактерия - причина таких опасных заболеваний как пневмония и менингит. Вакцина «Превенар-13» способна защитить от 13 подвидов пневмококка. Взрослому человеку достаточно привиться один раз, чтобы на всю жизнь получить иммунитет. В регион поступило двадцать семь тысяч доз, еще девять тысяч поступят позднее.Прививаться рекомендовано детям и взрослым - в случае пережитой пневмонии, заболеваний лёгких и сердца, сахарного диабета.