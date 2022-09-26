Однушку в Подмосковье можно купить за 620, двушку – за 650 тысяч рублей.

"Однушку" в Подмосковье можно купить за 620, "двушку" – за 650 тысяч рублей.Летом в России наблюдалось падение цен на недвижимость.Из-за мировой экономической нестабильности многие собственники решили отложитьпланы по продаже квартир, а жители мегаполисов переехали в более экономичныедома в регионах. Превышение предложения над спросом привело к падению цен,однако сейчас рынок отыгрывает назад – стоимость растет.Меж тем, даже в Московской области можно найти весьманедорогие варианты. Исследование портала "Мир квартир" показало, чтов Подмосковье сегодня продается недвижимость стоимостью менее одного миллионарублей. Об этом сообщает издание "Лента.ру".Так, минимальная стоимость жилья в Московской областисоставляет всего 620 тысяч рублей. Специалисты обнаружили данный лот в Шатуре.Расстояние оттуда до столицы превышает 140 километров.Речь идет об однокомнатной квартире площадью 24 квадратныхметра. Она располагается на втором этаже трехэтажного кирпичного дома, которыйначали эксплуатировать всего семь лет назад. Ремонт довольно простой, однаковся необходимая инфраструктура находится в пешей доступности.Самую дешевую "двушку" в Подмосковье сегодня можнокупить всего за 650 тысяч рублей. Квартиру продают в р.п. Рязановский, г.о.Егорьвск. До Москвы ехать примерно 180 километров. Жилье расположено на первомэтаже кирпичного дома с двумя этажами. Он построен почти 50 лет назад. Площадькомнат – 18 и 14, а кухни – всего шесть "квадратов".