Ко Дню воспитателя и всех дошкольных работников, который будут отмечать завтра, 27-го сентября, в...

Ко Дню воспитателя и всех дошкольных работников, который будут отмечать завтра, 27-го сентября, в паблике мэрии Владимира Вконтакте проходит флешмоб.Владимирцам предлагают вспомнить свое детство, любимых наставников. И опубликовать свою фотографию или фото с воспитателем у себя на странице, сопроводив его текстом с воспоминаниями о любимом дошкольном педагоге. И не забыть при этом поставить хештег #День_воспитателя_33, он у вас на экране. Самые интересные поздравления опубликуют в группе Администрации Владимира.