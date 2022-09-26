На избирательных участках ДНР сейчас в качестве наблюдателей работают депутаты Госдумы и активисты...

На избирательных участках ДНР сейчас в качестве наблюдателей работают депутаты Госдумы и активисты Молодой Гвардии.Представитель Владимирской области в нижней палате парламента Игорь Игошин в соцсетях рассказал, что за первые два дня референдума в подшефном тридцать третьему региону городе Докучаевске проголосовало около 55-ти процентов жителей. Референдум, по его словам, проходит спокойно, добровольно, четко, прозрачно.Игорь Игошин, депутат Государственной Думы:– Был и в Докучаевске и в Еленовке. На избирательных участках везде много людей, несмотря на то что сейчас они работают только на выносное голосование. Очень многие люди приходят тем не менее и в итоге такое решение, что одну урну надо оставлять на участке и давать людям возможность проголосовать, не гонять их несколько раз и так далее. Явка, безумная, огромная. Люди, как на праздник идут. Все голосуют за вхождение в состав России, невозможно найти другое мнение - для людей это шанс, надежда на мир.Депутат Алексей Говырин встретился с главой администрации Докучаевска Александром Качановым, посетил детский сад, недавно обстрелянный ВСУ. Здание, благодаря помощи владимирских строителей, будет восстановлено в кратчайшие сроки. Так же он с гуманитарной миссией побывал в Донецком УниверситетеАлексей Говырин, депутат Государственной Думы Владимирской области:– Сегодня выполнил очень важную миссию, привез гуманитарную помощь, которая доставлена сюда по просьбе правительства донецкой народной республики, эта просьба поступила в адрес нашего губернатора Александра Авдеева и более тысячи матрасов, подушек, товаров для сна я привез сегодня в Донецк.