На перекрёстке Судогодского шоссе и дороги «Владимир — Улыбышево — Коняево» появятся светофоры. На...

На перекрёстке Судогодского шоссе и дороги «Владимир — Улыбышево — Коняево» появятся светофоры.На портале госзакупок выставлен контракт на их монтаж стоимостью 2,2 млн. рублей. К работам необходимо приступить 24 октября, сдача – до 5 декабря.Согласно проекту, на этом участке дороги появятся 12 транспортных светодиодных светофоров с обратным отсчётом времени. Также на участке нанесут разметку и произведут монтаж дорожных знаков. Движение на перекрёстке будет организовано в три фазы.Напомним, что при довольно оживленном движении на этом участке дороги водителям, едущим со стороны Радужного в областной центр, для левого поворота необходимо пропустить поток с двух полос со стороны Владимира и с двух — со стороны Мурома. Это регулярно создает аварийные ситуации, жизни людей подвергаются опасности.