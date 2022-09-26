Ленинским районным судом города Владимира вынесен приговор в отношении 39-летнего местного жителя....

Ленинским районным судом города Владимира вынесен приговор в отношении 39-летнего местного жителя. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека и незаконное приобретение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере.Установлено, что ночью 1 января в квартире приятеля на улице Элеваторной мужчина распивал спиртное совместно с хозяином жилья. Он также пригласил другого знакомого, который ранее нанял его для выполнения работ по постройке дома. Когда хозяин квартиры уснул, гости стали конфликтовать из-за невыплаченной заработной платы. Затем злоумышленник взял нож и нанес пстрадавшеимк удар в область правой заднебоковой поверхности туловища. Причинив тем самым тому тяжкий вред здоровью, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Также выяснилось, что летом 2021 года фигурант собрал дикую коноплю, высушил и хранил у себя без цели сбыта.Вину он признал полностью. В итоге, судом назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 10 тыс рублей.Фото https://www.pxfuel.com/