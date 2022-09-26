Очаровательная Елена Этуш – четвертая жена актера Владимира Этуша. Преподавательница английского языка прожила в счастливом браке с ним почти двадцать лет. Разница в 42 года не мешала им. Но уже четвертый год Елена Евгеньевна – вдова...

Очаровательная Елена Этуш – четвертая жена актера Владимира Этуша. Преподавательница английского языка прожила в счастливом браке с ним почти двадцать лет. Разница в 42 года не мешала им. Но уже четвертый год Елена Евгеньевна – вдова...Елене Этуш – 57 лет. Это время, когда требуется уделять особое внимание здоровью. Слабое место вдовы, судя по всему, это зрение. Она решила в этом году всерьез заняться им."Купила себе индикатор глазного давления, который можно использовать дома, – сообщила Елена Евгеньевна. – Он измеряет внутриглазное давление через веко. Это дополнение к полноценному обследованию. Мне в этот раз по полной программе все сделали".Это профессиональный аппарат. "Я такой впервые увидела у врача, – продолжает вдова Этуша. – Пользоваться им недолго – доля секунды. К веку прикладываешь наконечник – и готово".В Москве такие приборы стоят дорого – пришлось заказывать из Питерского магазина медицинского оборудования. "С доставкой 24900", – сообщила цену вдова Этуша.Врач одобрил покупку вдовой этого аппарата. "Сегодня офтальмологу показала, – радуется Елена Этуш. – И протестировали, сравнив показания со стационарным аппаратом. На 1 единицу отличались показания!"Офтальмологи говорят, что внутриглазное давление – это показатель натиска водянистой жидкости, с которой она давит на стенки яблока. Определять и держать под контролем данный показатель важно всем людям, достигшим 40-летнего возраста ввиду естественного старения организма и присоединения сопутствующих патологий, например, артериальной гипертензии. Статистическая норма, которую фиксирует процедура тонометрии, составляет от 10 до 21-23 мм ртутного столба. Средние значения обычно колеблются в рамках 15-16 мм рт.ст. для взрослого человека.