Полиция продолжает изучать обстоятельства аварии, в которой погиб известный во Владимирской области...

Полиция продолжает изучать обстоятельства аварии, в которой погиб известный во Владимирской области журналист Руслан ЗариповНапомним, трагедия произошла в Судогодском районе, на 186-ом километре трассы М-7 около 12.30 24 сентября. Руслан Зарипов ехал за рулем БМВ. По предварительной информации, он не справился с управлением, наехал на ограждение, которое разделяет транспортные потоки, после чего машина вылетела в кювет.Максим Сынков, инспектор ОГИБДД ОМВД России по Судогодскому району:– В результате дорожно-транспортного происшествия водитель погиб. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. (Видео УМВД России по Владимирской области)Руслан Зарипов был известным в регионе человеком. Многое делал для развития родного Гусь-Хрустального. Руслан Шамильевич руководил телеканалом "Хрустальный город", был директором телевидения "Жанр". Руслан Зарипов вел активную общественную деятельность, входил в региональный Штаб Общероссийского Народного фронта. Успешно помогал жителям в решении многих коммунальных проблем. Соболезнования семье Руслана Зарипова выразили администрация Владимирской области, Законодательное Собрание, Союз журналистов Владимирской области, ОНФ, власти Гусь-Хрустального. Свои соболезнования родным Руслана Шамильевича направляет и ГТРК "Владимир". Нашему коллеге было всего 45 лет. У Руслана Зарипова остались четверо детей.Прощание с Русланом Зариповым состоится во вторник, 27 сентября, в Гусь-Хрустальном. По адресу: проспект 50-летия Советской власти, дом 5а. Начало траурной церемонии в 11.30.