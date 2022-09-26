В минувшую пятницу в 00.40 поступило сообщение о пожаре в гараже на улице Чайкиной в Киржаче. По...

В минувшую пятницу в 00.40 поступило сообщение о пожаре в гараже на улице Чайкиной в Киржаче.По прибытии наблюдалось возгорание из открытой двери одного из гаражей в блоке гаражного кооператива, существовала угроза распространения огня на кровлю соседнего смежного гаража. Сотрудники МЧС России ликвидировали огонь на площади 12 кв.м., пострадали имущество и внутренняя отделка гаража, а также пострадала кровля соседнего гаража. К сожалению, в ходе тушения на месте обнаружено тело погибшего 52-летнего мужчины.По предварительной информации дознавателей МЧС России, причиной пожара могла послужить неисправность металлической печи, которая работала в гараже. Вероятно, она была изготовлена кустарным способом. Данная версия уточняется.К ликвидации последствий пожара привлекались 5 единиц техники и 13 человек.