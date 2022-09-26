Предложение бизнесмена Евгения Пригожина увековечить память философа и политолога Дарьи Дугиной, назвав в ее честь одну из улиц Петербурга, не нашло поддержки в Смольном и Законодательном собрании – по просьбе губернатора Александра Беглова спикер парламента Александр Бельский уже готовит отказ, сообщила пресс-служба компании Конкорд в ответ на запрос издания FederalCity.

Предложение бизнесмена Евгения Пригожина увековечить память философа и политолога Дарьи Дугиной, назвав в ее честь одну из улиц Петербурга, не нашло поддержки в Смольном и Законодательном собрании – по просьбе губернатора Александра Беглова спикер парламента Александр Бельский уже готовит отказ, сообщила пресс-служба компании "Конкорд" в ответ на запрос издания FederalCity."Об увековечивании памяти Дарьи Дугиной – ни слуху, ни духу. Товарищ Бельский, который, кстати, насколько я понимаю, также должен попасть под мобилизацию, по имеющейся информации, по просьбе того же губернатора Александра Беглова, готовит отказ по этому поводу", – Пригожин.Дарья Дугина погибла 20 августа в ходе теракта в подмосковном Одинцове – автомобиль, в котором она возвращалась с фестиваля "Традиция", был взорван. Президент России наградил ее Орденом Мужества посмертно. Евгений Пригожин направил обращение в петербургский парламент, предложив увековечить память философа – "истинного патриота России, который сражался за ее интересы", в Петербурге, назвав одну из улиц в ее честь. В обращении подчеркивалось, что депутатам необходимо проработать вопрос изменения существующих правил, которые подразумевают возможность присвоить имя объекту улично-дорожной сети Петербурга не ранее, чем спустя 20 лет после смерти награжденного.