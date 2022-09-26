Жители села Суходол жалуются, что живут без медицинского облуживания. Старый ФАП признали аварийным и закрыли еще прошлой зимой. Новое медучреждение начали строить в июле этого года, но по

Жители села Суходол жалуются, что живут без медицинского облуживания. Старый ФАП признали аварийным и закрыли еще прошлой зимой. Новое медучреждение начали строить в июле этого года, но по словам местных жителей строители недобросовестно подошли к делу и выполнили работу “на скорую руку”. За месяц собрали конструкцию, которая по размерам оказалась на порядок меньше запланированной. Ни