По коллективной жалобе жителей деревни Литвиново Кольчугинской межрайонной прокуратурой...

По коллективной жалобе жителей деревни Литвиново Кольчугинской межрайонной прокуратурой установлено, что местным жителем на реке Пекша, сооружён понтон для причаливания лодок и купания, а также обустроен причал для размещения катера, гидроцикла и двух водных велосипедов. Без разрешительных документов.Было подготовлено исковое заявление в суд об обязании гражданина провести работы по демонтажу понтона и причала. Требования прокурора судом удовлетворены, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Исполнение решения находится на контроле межрайонной прокуратуры.Фото https://www.pxfuel.com/