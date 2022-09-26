Задачи средств массовой информации в современных реалиях обсуждают в Сочи. Там проходит XXVI форум...

Задачи средств массовой информации в современных реалиях обсуждают в Сочи. Там проходит XXVI форум современной журналистики «Вся Россия — 2022», участниками которого стали профессионалы медиа из регионов страны и других государств.С участниками форума встретился заместитель генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов. В Сочи он представляет Общественную палату РФ, где возглавляет Комиссию по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций. Говоря о задачах представителей средств массовой информации, Рифат Сабитов сказал буквально следующее:«Повестка у нас одна — правильное, достоверное освещение всех событий, которые происходят сегодня. Конечно же, широкое освещение референдума, который проходит до 27 сентября, по вхождению Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации. Это волеизъявление народа, который устал от того, что происходит, и хочет быть единым народом в составе России. Это самый важный момент на сегодняшний день».Рифат Сабитов отметил также, что мы живём в очень непростое время глобальных перемен.«Мир из однополярного превращается даже не в биполярный, а многополярный. И здесь очень важна роль СМИ, потому что против нашей страны ведётся непрекращающаяся информационная война».Рифат Сабитов рассказал о законодательных мерах, которые призваны защитить информационное пространство страны и о работе, которую проводит профильная комиссия Общественной палаты по защите прав и свобод граждан. В этом же направлении концентрируют усилия и средства массовой информации. Но сейчас добавляются новые задачи.Долгое время отечественные СМИ находились под прессингом мировых медиа-гигантов. Последнее время и вовсе извне идёт бесконечный поток ничем не прикрытой лжи, формируется масса фейковых новостей. В этих условиях и российским журналистам, и профессиональным объединениям важно сохранить умение работать спокойно, грамотно и объективно. От этого умения зависит стабильность всего российского общества. И гарантировать эту стабильность может только своевременное получение полной и достоверной информации. И как показал опыт последних лет, с этой задачей отечественные СМИ успешно справляются.Источник - ГТРК «Ставрополье»