Юрист уверен, что добиться снижения налога на недвижимость можно через суд и переоценку.

Юрист уверен, что добиться снижения налога на недвижимость можно через суд и переоценку.В России, согласно законодательству, собственникинедвижимости обязаны уплачивать налог на имущество. Его сумма напрямую зависитот кадастровой стоимости жилья. Изменить сумму выплат в пользу государствасегодня довольно сложно, однако варианты существуют.Снизить налог на квартиру весьма проблематично из-за того,что ее кадастровая стоимость, как правила, будет максимально приближена крыночной. Чаще всего разница двух показателей не превышает десяти процентныхпунктов.Однако следует помнить, что зачастую кадастровая стоимостьнемного ниже рыночной, поэтому менять ее будет невыгодно. Меж тем, юрист ПавелУткин уверен, что добиться снижения налога на недвижимость можно через суд ипереоценку.В интервью агентству "Прайм" он подчеркнул, чтоиз-за проблем в системе оценки квартира в старой "хрущевке" можетстоить по кадастру столько же, сколько и жилье в новостройке. По его словам, втаком случае через обращение в суд и ЕГРН можно добиться снижения налога в несколькораз.Так, по словам эксперта, налог на квартиру растетпропорционально его кадастровой стоимости. К примеру, за жилье стоимостью додесяти миллионов рублей придется платить 0,1%, а до более 50 миллионов – 0,3%.При этом важно понимать, что 20 квадратных метров вообще необлагаются налогом, то есть если квартира меньше указанного размера, то иплатить ничего не нужно. Кроме того, юрист подчеркнул, что отдельные категорииграждан России могут рассчитывать на льготы при уплате налога.