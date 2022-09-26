С начала недели путепровод (Павловский мост) в Коврове вновь начнут блокировать для движения...

С начала недели путепровод (Павловский мост) в Коврове вновь начнут блокировать для движения автотранспорта. Об этом через пресс-службы мэрии уведомили представители службы технического надзора за производством работ.Для обеспечения безопасности дорожного движения при проведении ремонтных работ на путепроводе через железную дорогу Москва – Нижний Новгород, с 26 сентября по 1 октября будет временно ограничено движение пешеходов и транспортных средств с 13:00 до 17:00 часов на пр. Ленина – от ул. Труда до ул. Октябрьской.Водителям и пешеходам необходимо заранее выбирать альтернативные маршруты движения, рассказывает издание ГородКовров.ру.Фото из архива ГТРК "Владимир"