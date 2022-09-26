По последним данным, в результате нападения убийцы на школу, погибли 17 человек, более 30 пострадали.

По последним данным, в результате нападения убийцы на школу, погибли 17 человек, более 30 пострадали.Утро 26 сентября началось с трагической новости о массовой стрельбе в обычной средней школе номер 88 города Ижевска. Расстрел устроил 34-летний Артем Казанцев, выпускник этой школы. Он зашел в здание в двумя травматическими пистолетами, переделанными под боевые, и открыл огонь. После кровавой расправы шизофреник свел счеты с жизнью.Как выяснилось, он стоял на учете в местном ПНД (психоневрологический диспансер – Прим. ред.) и имел диагноз "вялотекущая шизофрения", сообщает сайт . Последний раз мужчина ходил к психотерапевту неделю назад. Трагедия унесла жизни 17 человек, еще 30 оказались ранены. Среди них взрослые и дети.Когда больной отправился в школу, его мать была на работе. Она проживала с сыном вдвоем и занималась бизнесом. Что подвергло ее сына в такое состояние, она не знает. По словам соседей, больной всегда был спокойным, правда, никогда не здоровался и, судя по описанию людей, был каким-то диким. Мать тоже довольно спокойная женщина, говорят соседи.Сейчас СК РФ выясняет, был ли Казанцев приверженцем "неофашистских взглядов и нацистской идеологии". На его черном костюме была красным цветом нарисована свастика. Главным увлечением устроившего стрельбу в Ижевске Артема Казанцева были компьютерные игры "Контр-страйк".Глава удмуртской республики Александр Бречалов сообщил, что в регионе объявлен трехдневный траур. На месте, где произошла стрельба в Ижевске, люди организовали стихийный мемориал.