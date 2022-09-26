Данные за январь - август 2022 года.

За восемь месяцев 2022 года во Владимирской области снизился уровень травматизма на железнодорожных путях. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД,По собственной неосторожности травмы получили 14 человек, 13 из них погибли. За тот же период прошлого года было зафиксировано 17 случаев травмирования, 11 из которых – смертельные.Чаще всего жители получают травмы, когда ходят по железнодорожным путям и находятся на пешеходном настиле во время движения поезда.На Горьковской магистрали регулярно проводится профработа по предупреждению травматизма жителей на объектах железнодорожной дороги. Так, устанавливают предупреждающие плакаты и знаки безопасности, ремонтируют и строят пешеходные мосты и настилы, проводят совместные рейды с правоохранительными органами, а также профбеседы в образовательных учреждениях.ГЖД призывает всех соблюдать правила безопасности на железнодорожной дороге, не пользоваться телефонами и гаджетами на платформах, особенно во время посадки и высадки из вагонов.