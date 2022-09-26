Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» завершено расследование...

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего местного жителя. Мужчине предъявлено обвинение в незаконное хранении наркотических средств.Сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков летом текущего года были обнаружены и изъяты 910,9 гр частей растений, содержащих наркотические вещества, а также марихуану массой 40,8 грамма. В ходе следствия установлено, что мужчина вырастил наркосодержащие растения в теплице на своем приусадебном участке, переработал их и хранил, как он сам пояснил, для личного потребления, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.Фото пресс-служба УМВД по Владимирской области.