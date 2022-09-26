26 сентября в городе Гусь-Хрустальный открылась выставка «Владимир Касаткин. Посвящение стеклу». Приурочена она к юбилею творческого пути Заслуженного художника России Владимира Ивановича

26 сентября в городе Гусь-Хрустальный открылась выставка «Владимир Касаткин. Посвящение стеклу». Приурочена она к юбилею творческого пути Заслуженного художника России Владимира Ивановича Касаткина. Владимир признан одним из выдающихся мастеров Гусевского хрустального завода. Он разработал десятки образцов сувенирной и массовой продукции. На его счету немало и авторских работ. Художник в совершенстве владеет лично им выработанной техникой