Ковровская администрация предупредила жителей города об изменении маршрутов движения общественного...

Ковровская администрация предупредила жителей города об изменении маршрутов движения общественного транспорта с 27 сентября.– При проведении работ по капитальному ремонту инженерных сетей водоотведения, на улице Шмидта, с 27 сентября до окончания работ, прекращается движение городских маршрутных транспортных средств общего пользования на данном участке. – сообщили в пресс-службе горадминистрации Коврова.Новые временные нерегулируемые автобусные маршруты будут курсировать:Маршрут № 1«Центр Плюс - ул.Строителей - Центр Плюс» будет осуществлять движение по проспекту Ленина и ул.Комсомольской далее по маршруту (количество транспортных средств малого класса – 4 единицы);Маршрут № 4«ул.Волго-Донская-ул.Моховая-ул.Волго-Донская» будет осуществлять движение по ул.Шмидта до пересечения с ул. Фурманова далее разворот и в обратном направлении по ранее установленному маршруту (количество транспортных средств малого класса – 1 единица);Маршрут № 5 Южная часть города«ул.Волго-Донская - ул.Кирова - ул.Еловая - ул.Моховая- ул.Зои Космодемьянской -ул.Строителей - ул.Кирова - ул.Волго-Донская» маршрут не изменяется, уменьшается интервал движения (количество транспортных средств малого класса – до 2 единиц);Маршрут № 3 ю Южная часть города«ул.Шмидта -Проспект Ленина – ул.Малеева-ул.Лопатина-ул.Шмидта-ул.Крупской-ул.Рунова-ул.ВолгоДонская» будет осуществлять движение по ул.Шмидта до пересечения с ул. Фурманова далее разворот и в обратном направлении по ранее установленному маршруту, будет действовать пересадочный билет на маршруты принадлежащие ИП Глущенко (количество транспортных средств малого класса – 1 единица);Маршрут № 7«Октябрьская площадь-Вокзал – ул.Абельмана-ул.Гагарина-ул.Челюскинцев-ул.КарлаМаркса-ул.Долинная-ул.Сведлова-ул.Социалистическая-ул.Шмидта-ул.Крупской-ул.ВолгоДонская-ул.Туманова-ул.Фрунзе-ул.IX ПатрСъезда-ул.Рунова-ул.Крупской-ул.Шмидта-ул.Социалистическая-ул.Сведлова- ул.Долинная- ул.Карла Маркса- ул.Челюскинцев-ул.Гагарина– ул.Абельмана- Вокзал- Октябрьская площадь» разделяется на два маршрута1. Октябрьская площадь-Вокзал – ул.Абельмана-ул.Гагарина-ул.Челюскинцев-ул.КарлаМаркса-ул.Долинная-ул.Сведлова-ул.Социалистическая-ул.Шмидта до пересечения с ул. Фурманова- ул.Шмидта-ул.Социалистическая-ул.Сведлова- ул.Долинная- ул.КарлаМаркса- ул.Челюскинцев-ул.Гагарина– ул.Абельмана- Вокзал- Октябрьская площадь ;2. ул.Крупской-ул.ВолгоДонская-ул.Туманова-ул.Фрунзе-ул.IX ПатрСъезда-ул.Рунова-ул.Крупской-;будет действовать пересадочный билет на транспортные средства ИП Глущенко (количество транспортных средств малого класса – до 3 единиц, среднего класса – до 2 единиц);Маршрут № 12«ул.Волго-Донская-ул.Муромская-ул.Волго-Донская» - разделяется на два маршрута1. ул.Муромская - ул.Шмидта до пересечения с ул. Фурманова;2. ул.Крупской-ул.ВолгоДонская - ул.Крупскойбудет действовать пересадочный билет именно на этот маршрут (количество транспортных средств малого класса – до 3 единиц);Троллейбусный маршрут №3 заменяется временным нерегулируемым автобусным маршрутом «Маршрут № 3 Т»«Депо-ул.Шмидта-Депо» будет осуществлять движение до ул.Шмидта до пересечения с ул. Фурманова, далее разворот и в обратном направлении по маршруту троллейбуса №3(количество транспортных средств малого класса – до 2 единиц);Троллейбусный маршрут №12 на время проведения работ отменяется.Фото https://www.pxfuel.com/