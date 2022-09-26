25 сентября на улице Артема города Муром у дома 20 загорелся легковой автомобиль. Сообщение в службу спасения поступило в 09:43, и на вызов оперативно выдвинулись 3 единицы техники, 13 человек

25 сентября на улице Артема города Муром у дома 20 загорелся легковой автомобиль. Сообщение в службу спасения поступило в 09:43, и на вызов оперативно выдвинулись 3 единицы техники, 13 человек личного состава. К моменту их прибытия горел салон авто. Пожарные не дали огню распространиться по всей территории иномарки, и потушили его на площади 4 кв.м.