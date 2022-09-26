Накануне, 25 сентября в Муроме произошли две страшные автомобильные аварии. В 6.50 в районе...

Накануне, 25 сентября в Муроме произошли две страшные автомобильные аварии.В 6.50 в районе деревни Старое Ратово перевернулся и врезался в дерево автомобиль "Ниссан". Водитель 1993 года рождения скончался на месте аварии.В этот же день, но в 23.15 вечера, на улице Набережной произошло аналогичное ДТП. ВАЗ-2114 совершил опрокидывание и врезался в опору ЛЭП. Водитель 1999 года рождения с ЧМТ был госпитализирован, его пассажир - мужчина 1998 года рождения - скончался на месте аварии, рассказал портал Муром24.Фото: https://xn--24-7lcajlu.xn--p1ai/