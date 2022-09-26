Накануне в 09-43 поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля на улице Артема в ...

Накануне в 09-43 поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля на улице Артема в Муроме.На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений наблюдалось горение салона автомобиля. Пожарные не допустили распространения огня на весь автомобиль и оперативно ликвидировали пожар на площади 4 кв. м. Погибших и пострадавших нет, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.К ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 13 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.